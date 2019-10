Räuber zog schlafendem Opfer Ringe vom Finger

Auf die Spur des Rumänen waren die Ermittler durch Tatortspuren, die Vorlage von Fotos und die Aussagen von Opfern und Zeugen gekommen. Der Verdächtige wurde per Europäischem Haftbefehl gesucht. Dabei stellte sich heraus, dass sich der Mann in Deutschland im Gefängnis befand. Nach der Verbüßung einer Haftstrafe von sechs Monaten wegen „unbefugten Eindringens in Privatbesitz“ wurde er Ende Juli nach Österreich ausgeliefert, wo er seither in der JustizanstaltSalzburgin U-Haft sitzt. Bei der heute am Landesgericht Salzburg ausgesprochenen Strafe handelt sich um eine Zusatzstrafe zu dem Urteil des Amtsgerichtes Heilbronn. Der Beschuldigte ist zudem in seiner Heimat im Jahr 2015 wegen „Diebstahls mit Gewaltanwendung“ zu vier Jahren Haft verurteilt worden, drei Jahre und sieben Monate saß er im Gefängnis.