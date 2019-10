Nach der stressigen Arbeit richtig abschalten

Die „Krone“ erkundigte sich bei Dr. Andreas Kaiser, Leiter des Instituts für Klinische Psychologie an der Doppler-Klinik, wie man trotz all der Phänomene zur Erholung kommt und wieder fit in den Arbeitstag starten kann. „Wichtig ist die Trennung von beruflich und privat. Im Beruf bekommt man hoffentlich Anerkennung für seine Leistungen. Zu Hause zählt die Familie.“ Das Schlimmste sei, wenn man heim kommt und da ist nichts. Kaiser empfiehlt, sich dann in einem Verein zu engagieren oder gemeinsam mit Freunden Sport zu betreiben, ein bis zweimal die Woche.