Lenkerin nach Crash von Feuerwehr aus Auto befreit

In Schwaz krachte am Mittwoch Nachmittag ein 24-Jähriger mit seinem Pkw in das Auto einer 63-Jährigen. Durch die Wucht des Anpralls kippte der Pkw der Frau zur Seite und kam auf der Fahrerseite zu liegen. Die Einheimische musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Beide Lenker erlitten erhebliche Verletzungen.