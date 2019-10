Bayern kauft „Ministadion“ von steirischer Firma

Salihamidzic will Ziel erfüllen

Sportdirektor Salihamidzic will mit „skills.lab“ das Ziel des Vereins, „die Leistung einzelner Spieler genau zu erfassen und damit Steuerungs- und Entscheidungsgrundlagen zu schaffen“, erfüllen. Dem ehemaligen Mittelfeldspieler zufolge könne SportsTec die vom FC Bayern gewonnene Erfahrung nutzen, um diese in die Weiterentwicklung der Trainingsgeräte zu stecken.