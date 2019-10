Alle ausgesetzten Enten im Burgenland abgeschossen

Die Zuchtenten, die Anfang Juli im Nordburgenland bei Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) in der Leitha und ihren Nebenflüssen ausgesetzt worden sind, wurden laut dem „Verein gegen Tierfabriken“ (VGT) allesamt abgeschossen. Sechs Wochen nach Beginn der Schusszeit seien bei einem Lokalaugenschein keine Enten mehr zu sehen gewesen, so Balluch am Dienstag in einer Aussendung.