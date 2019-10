Hohe Strafen nach brutalen Überfällen auf Senioren

Im Jänner wurde ein 88-Jähriger in Gröbming im eigenen Haus überfallen, gefesselt und ausgeraubt. Nach einer zweiten derartigen „Home Invasion“ in Salzburg konnten vier Rumänen in Graz festgenommen werden. Nun folgte der Prozess in Leoben. Für das Qurtett setzte es insgesamt 33,5 Jahre Haft; die Urteile sind nicht rechtskräftig.