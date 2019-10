Anmeldestart für „Lange Nacht der Bewerbung“

Die dritte „Lange Nacht der Bewerbung“ in Graz findet am 18. November in der Wirtschaftskammer statt. Dutzende Spitzen-Unternehmen sind dabei, an den 60 Tischen können 300 Bewerber insgesamt 1200 Job-Gespräche absolvieren. Eine echte Top-Chance! Am heutigen Mittwoch startet die Online-Anmeldung.