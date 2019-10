Rampenlicht für unsere „süßen Küchenstars“

Evelin Wild, die schon „Pâtisserie des Jahres“ bei Gault Millau und Konditorenweltmeisterin war, zaubert ja seit Jahren im „Wilden Eder“ in St. Kathrein am Offenegg und erhielt einen Ehrenpreis: „Die Nachfrage nach Pâtissiers ist größer denn je. Jeder Küchenchef ist dankbar, wenn er sich auf seine Stärken konzentrieren kann und in der süßen Ecke jemand steht, der sein Handwerk beherrscht.“