„Wollen klare Mehrheit für den Wirtschaftsbund“

Bei der Wirtschaftskammerwahl wählen alle Unternehmerinnen und Unternehmer in Niederösterreich ihre Vertreterinnen und Vertreter in die Ausschüsse ihrer jeweiligen Branchenvertretung - den insgesamt 95 Fachgruppen bzw. Fachvertretungen. Das Ergebnis dieser Urwahl bestimmt ebenfalls die Verteilung der Mandate in den Spartenkonferenzen, den Bezirksstellenausschüssen und dem Wirtschaftsparlament. Die Ergebnisse in den Ländern bestimmen darüber hinaus die Vertretung in der Wirtschaftskammer Österreich. Die Wahllokale für die Wirtschaftskammer-Wahl werden in Niederösterreich von 2. bis 4. März jeweils von 8 bis 20 Uhr geöffnet sein. Daneben besteht außerdem die Möglichkeit zur Stimmabgabe per Briefwahl.