Weg vom Verlierer-Image

In den vergangenen Jahren häuften sich rund um die Profi-Basketballer des UBSC Graz eher die Negativschlagzeilen als die Erfolgserlebnisse. Die Korbjäger aus der Murstadt wandelten meist am Rande des Abstiegs. In der neuen Superliga-Saison soll heuer aber vieles anders laufen - so lautet zumindest der Plan der Verantwortlichen, die in die Play-offs (die besten acht Teams Österreichs) einziehen wollen. Der Kader wurde aufgerüstet, die Ergebnisse blieben aber bislang noch aus. Und zum Drüberstreuen verletzte sich US-Werfer Dane Kuiper schwer am Knöchel.