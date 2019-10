Das große Duell der Super-Goalies

„Jovo ist ein Goldgriff. Gleich im ersten Test gegen den Bergischen HC hat er stark gehalten.“ Die Chemie stimmt. Dabei weiß auch Glaser: „Er muss in große Fußstapfen treten. Sein Vorgänger war mit Szabo eine Legende. Peter nicht weiterzuverpflichten war nicht leicht. Aber Peter hat gearbeitet. Wir wollten wieder einen Profi, der auch vormittags trainieren kann.“ Zum Glück macht Jovo einen tollen Job. „In den letzten Spielen hat er teilweise die beste Fangquote der Liga gehabt.“ Und das trotz aller Hürden: „Jovo lernt zwar nun Deutsch. Aber am Anfang war’s echt schwierig“, so Glaser. „Wir haben uns nur über den Google-Übersetzer unterhalten“, sagt Glaser über den 28-Jährigen, der im Sommer per Fernbus von Serbien nur mit zwei Taschen und einem Rucksack ankam. „Sein Fokus liegt auf dem Handball“, so der Sportchef, der happy ist: „Alle Verletzten sind wieder retour, nur Djurdjevic wird noch geschont“