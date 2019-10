Krankenstand: „Die Betroffenen fallen in ein Loch“

So auch die Salzburger Fremdenführerin Christina S. (Name der Redaktion bekannt). 2016 hatte sie einen Autounfall, leidet bis heute an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Die SVA (Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft) habe ihr nur rund 900 Euro Krankengeld für vier Monate ausbezahlt. Das Geld floss fast komplett in den Selbstbehalt.