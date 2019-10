Herbstmesse: Neuheiten, Angebote und Kuriositäten

Bereits ab 3500 Euro kann man sich von der Firma Relax Your Life aus Bayern eine weiche Badewanne, die in der „Aqua Life“ (Halle B.1) präsentiert ist, in die eigenen vier Wände stellen. „Wir erfüllen den Kunden auch individuelle Design-Wünsche und können auch Badewannen für über zwei Meter Riesen herstellen“, preist Peter Mechtold seine Weltneuheit an. „Eine solche Wanne erhöht unter anderem auch die Sicherheit im Badezimmer.“