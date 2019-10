Klimaschutz in Tiroler Landesordnung verankert

Der Klimaschutz wird in der Tiroler Landesordnung verankert. Dies hat der Landtag in seiner Sitzung am Mittwoch einstimmig beschlossen. Zumindest eine Zweidrittelmehrheit wäre für die Änderung der Landesverfassung notwendig gewesen. Bevor ein Gesetz verabschiedet wird, soll es demnach nun auf seine Klimabilanz geprüft werden.