Brandstifter in Weizer Gasthaus unterwegs

Gegen 22:45 Uhr brach an zwei verschiedenen Stellen im Gasthaus, in einem Speisesaal und in einem Abstellraum, ein Brand aus. Der Brand wurde vom Eigentümer und einem Gast mit Wasser und einem Feuerlöscher gelöscht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Feuerwehr Weiz verständigt, die in der Folge Sicherungsmaßnahmen durchführte. Es dürfte ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, dürfte ein unbekannter Täter in den Räumen jeweils einen Sessel in Brand gesetzt haben. Weitere Ermittlungen laufen.