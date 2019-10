Ein Salzburger Home Sweet Home für The Hoff

Dass sich David Hasselhoff in Salzburg ansiedeln möchte, wie er jetzt im Zuge seiner Österreich-Konzerte verkündete, liegt auf der Hand. So urlaubt der Knight Rider, Baywatch-Bademeister und Sänger doch regelmäßig in Saalbach. Nicht, dass es ihm bei seinem Spezl Sepp Hirschbichler in der Wallegg-Lodge auf 1500 Metern nicht mehr gefallen würde - so postete er doch letzten Winter, wie er quietsch vergnügt nur mit Bademantel und Hauberl bekleidet zum Hot Pot stiefelte. Nichtsdestotrotz schläft es sich im eigenen Bettchen am besten.