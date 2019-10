Eine Übung mit Vorführeffekt

Kurz nach 11.30 Uhr nehmen am Dienstag vier Männer in olivgrüner Uniform vor einem Flachbildfernseher in der Schwarzenbergkaserne Platz. Am oberen Rand des Fernsehers ist eine Webcam angebracht. „Update? Deutschland bitte den Ton einschalten“, gibt einer der Soldaten per Liveschaltung in einen etwa 269 Kilometer entfernten Kommandoraum nach Dillingen in Bayern durch. „Wir hören Dillingen nicht.“ Heeres-Sprecher Rene Auer scherzt daraufhin: „Vorführeffekt“.