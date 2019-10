Südtiroler Platz fertig, Verkehrschaos bleibt

Die Baustelle am Bahnhof sorgte für einigen Ärger unter Autofahrern und auch Öffi-Nutzern. „Jetzt ist der Platz nach einem halben Jahr fertig, aber es sieht genauso aus wie vorher. Man fragt sich, was da jetzt so lang gedauert hat“, so ein erboster Lenker zur „Krone“. Tatsächlich wurde nicht nur über, sondern auch unter der Erde gearbeitet, in Abstimmung mit Kommunalbetriebe und Tigas.