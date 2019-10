Reiseveranstalter will nun doch „FPÖ-Kernwähler“

Auch die Antidiskriminierungsstelle des Landes Steiermark würde in den Aussagen Hlades eine Diskriminierung erkennen, so die Freiheitlichen am Montag. Allerdings: Aufgrund der derzeitigen Rechtslage bestehe nicht die Möglichkeit, nach dem Gleichbehandlungsgesetz vorzugehen. Die Blauen wollen nun eine Initiative starten, damit sich das (auf Bundesebene) ändert.