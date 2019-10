Biker (50) stürzt und schlittert gegen Pkw - tot

Ein 48-jähriger Deutscher fuhr kurz nach 8 Uhr früh in Begleitung seiner 52-jährigen Partnerin mit seinem Pkw auf der Fernpassbundesstraße von Reutte in Richtung Nassereith. Zur selben Zeit lenkte ein 50-jähriger Deutscher sein Motorrad in die Gegenrichtung. In der sogenannten Gipsmühlkurve verlor der Motorradfahrer auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad.