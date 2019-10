Sebastian verlor Bein: „Will wieder Rad fahren“

Kind hatte furchtbare Schmerzen

Dabei passierte das Unglück: „Bei der Operation ist der unbemerkt gebliebene Tumor von Drähten durchbohrt worden. So haben die Krebszellen dann gestreut“, erzählt Mama Sonja mit Tränen in den Augen. Anstatt abzuheilen, schwoll das Knie in der Folge immer mehr an, das Kind durchlitt furchtbare Qualen. Bis schlussendlich die Schreckensdiagnose folgte: Knochenkrebs. Der Bub durfte keinen Zentimeter mehr gehen, musste sofort mit der Therapie beginnen.