81-jährige Pkw-Lenkerin kracht in einen Biker

Gegen 13:15 Uhr näherte sich die 81-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit ihrem Pkw einer Kreuzung. An dieser Kreuzung wollte die Frau gerade nach links auf die L 366 abbiegen. Dabei dürfte sie den 58-jährgen Motorradfahrer aus Weiz übersehen haben, der zur selben Zeit auf der L 366 in Richtung Gleisdorf fuhr. In weiterer Folge kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem sich der 58-Jährige unbestimmten Grades verletzte. Er wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH Graz gebracht.