Ennstaler „Todesstrecke“ forderte erneut ein Opfer

Gegen 0:10 Uhr fuhr der 28-Jährige aus dem Bezirk Liezen mit seinem Pkw auf der B320 von Pruggern kommend in Richtung Schladming. Aus ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve auf Höhe der Ausfahrt Assach rechts von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge stieß der 28-Jährige mit seinem Pkw frontal in die Gegenböschung einer unterhalb der B320 verlaufenden Gemeindestraße. Der Mann verstarb an der Unfallstelle. Die Freiwilligen Feuerwehren Schladming und Assach waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 27 Kräften im Einsatz. Am verunfallten Fahrzeug entstand Totalschaden