Verletzungsteufel pickte sich die Keeper raus

Aber die Saalfeldener kamen ins Spiel zurück, nach Ruiz-Vorarbeit drehten Tandari und Adams (später ebenfalls blessiert out) mit zwei Treffern das Spiel noch vor der Pause. Ein Ruiz-Elfer machte danach alles klar, nach Fürstaller-Rot legten Brody und Cooksley sogar noch nach. „Zwei Tore in Unterzahl, Kompliment an die Jungs“, hatte Coach Ziege am Ende leicht lachen. Anif schluckte zur zweiten Heimpleite am Ausfall von Einserkeeper Aumayr, den es beim Ausgleichstor der Gäste am Sprunggelenk erwischt hatte.