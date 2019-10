Nach Unfallstelle: 21-Jähriger krachte in Pkw

Der 21-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, die 33-Jährige leicht verletzt. Das Rote Kreuz führte an der Unfallstelle die Erstversorgung durch und lieferte die Pkw-Lenkerin in das Landeskrankenhaus Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur, ein. Der 21-Jährige wurde von der Besatzung eines Rettungshubschraubers in das Landeskrankenhaus Graz geflogen. Die Richtungsfahrbahn der A9 war in der Zeit zwischen 14:15 und 16:05 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.