Russischer Konzern als Festspiel-Projektsponsor

Dem 22. August des kommenden Jahres kommt sogar in diesem mit Höhepunkten gespickten Festspiel-Jubiläumssommer eine spezielle Bedeutung zu: Da tagt das Sotschi-Dialog-Komitee in Salzburg, um am Abend jene russische Oper zu besuchen, die den Gazprom-Einstieg bei den Salzburger Festspielen markiert!