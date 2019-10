Die Goldgasse-Familie öffnet ihr Schmuckkästchen

Schmucke Kostbarkeiten findet man bei Ulrike Varga. Perlenketten in der klassischen Variante oder aufgepeppt mit Türkis, Koralle oder Granat fertigt sie nach alter Handwerkskunst in einem Haus aus dem 13. Jahrhundert. „Zu dieser Zeit befanden sich hier die Pferdestallungen der Erzbischöfe. Handwerker und Kaufleute haben die Gasse erst später, so um 1500 besiedelt. “ Nebst Goldschmieden – von ihnen hat die Gasse auch ihren Namen – gab’s hier aber auch Zinn- und Glockengießer. „Bei uns im Haus wurde die Glocke fürs Stift Nonnberg gefertigt“, so Andrea Mayer.