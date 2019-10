US-Strafzölle betreffen auch steirische Bauern

„Krone“: Was exportieren wir eigentlich in die USA?

Werner Brugner: Österreich exportiert Agrarprodukte in Höhe von einer Milliarde Euro, dieser Wert hat sich seit 2013 verdoppelt. Die Hälfte machen Getränke aus, ein großer Teil davon ist Red Bull. Wir sind vor allem bei Milch und Milchprodukten dabei.