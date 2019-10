1278 Sirenen heulen heute für den Notfall auf

„Vorreiter in Österreich“

Längst am Tisch liegt der Schutzplan für einen großflächigen, langen Stromausfall (Blackout), der über den Sommer von sechs steirischen Gemeinden getestet wurde und nun an alle 287 ausgeteilt. Darin finden sich rund 300 Tipps und Vorschläge, die es im Ernstfall zu beachten gilt. „Auch wir als krisenerprobte Gemeinde haben noch einige Punkte aus diesem Leitfaden für uns verwenden können“, sagt Sankt Gallens Bürgermeister Armin Forstner. Zivilschutzpräsident Martin Weber, gleichzeitig Bürgermeister der „Probe-Gemeinde“ Tieschen, betont: „Die Steiermark ist in Sachen Blackout-Maßnahmen Vorreiter in Österreich!“