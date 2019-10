Terror-Verdacht: „Waffe hielt ich nur fürs Foto“

Die Anklage hatte sich der schmächtige junge Mann im Anzug selbst zuzuschreiben. Als er 2017 in Österreich einen Asylantrag stellte, gab er an, Mitglied der PKK zu sein. Eine Organisation, die von der EU als terroristisch eingestuft wird. Es folgten daher die Festnahme und insgesamt neun Vernehmungen. Am Ende stand die Anklage wegen einer „Ausbildung für terroristische Zwecke“ und der Mitgliedschaft in einer entsprechenden Organisation. „Erst dann hat der Angeklagte die Konsequenzen seiner Angaben bemerkt“, sagte der Staatsanwalt eingangs.