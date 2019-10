Breitspurbahn wird abgelehnt

Von Košice in der Slowakei soll die neue Eisenbahnlinie über Kittsee im Burgenland nach Niederösterreich geführt werden. Geplant wäre ein 150 Hektar großer Terminal samt einem Logistikzentrum im selben Ausmaß. Fünf Standorte seien in der engeren Auswahl, heißt es. Favorisiert werde allerdings ein Gebiet zwischen Nordbahn und der B 10, zum Teil in der Fluglärmzone des Flughafens Schwechat gelegen. Dass in der Nähe der Güterterminal Wien-Süd, der Wiener Hafen, der Airport und auch der Zentralverschiebebahnhof liegen, sei ein Plus. Doch die Bewohner der Region zwischen der Bundeshauptstadt und Bruck an der Leitha sind über diese Pläne entsetzt. In den Gemeindestuben wird das Vorhaben glattweg abgelehnt (siehe auch Kolumne auf der Seite 29 unserer heutigen NÖ-Printausgabe).