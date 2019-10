Kennzeichendieb wegen Reifenplatzer geschnappt

Nachdem er und sein Kollege bereits am Vormittag ins Visier der Polizei gerieten, stahl ein 22-Jähriger Montagabend in Wörgl und Innsbruck mehrere Kennzeichen und wollte sich aus dem Staub machen. Doch ihm kam ein Reifenplatzer dazwischen: Er krachte auf der Inntalautobahn mit seinem Pkw in Baustellenbaken.