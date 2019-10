Moderne SkiWelt für über 70 Millionen Euro

Bis nächsten Winter weitere Neuerungen

Millionen Euro fließen außerdem in den Ersatz zweier Gondelbahnen in der SkiWelt Söll und der SkiWelt Hopfgarten-Itter. Die interaktive Hexenwasser-Gondelbahn geht ab Juli 2020 in Söll in Betrieb. Die Fahrt mit den neuen 10er-Gondeln wird als Ritt auf dem Hexenbesen inszeniert. Zudem werden Geschichten erzählt, Musik gespielt und jede der insgesamt 72 Kabinen mit einem eigenen Motiv und Thema ausgestattet. Im Zuge der Erneuerung entsteht außerdem an der Talstation ein asphaltierter und beleuchteter Parkplatz für 40 Busse.