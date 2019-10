Hotel Elefant wächst um Zimmer und Suite

26 Zimmer und eine Family-Suite sind in den letzten fünf Monaten im denkmalgeschützten Haus aus dem 18. Jahrhundert entstanden und wurden mit dem Haupthaus, dem Hotel Elefant in der Sigmund-Haffner-Gasse verbunden. Mit zwei Millionen Euro nicht nur ein kostspieliges Unterfangen. „Nachdem der Elefant 700 Jahre auf dem Buckel hat – solange wird er als Gastbetrieb geführt – mussten wir natürlich sehr behutsam vorgehen und Tradition und Moderne geschickt vereinen“, so Mayr, die den Betrieb bereits in vierter Generation führt. Den Namen hat das Hotel im übrigen jenem Elefanten zu verdanken, den Erzherzog Maximilian 1552 von Spanien nach Österreich mitbrachte. „Im Erdgeschoss befanden sich einst Stallungen und da hat er quasi logiert“, so Mayr.