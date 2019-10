Lkw-Fahrverbot wegen Feiertag in Deutschland

Das nächste Fahrverbot für Lastkraftwagen und Sattelkraft-Fahrzeuge mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 Tonnen sowie für Lastkraftwagen mit Anähngern, bei denen die Summe der höchsten zulässigen Gesamtgewichte beider Fahrzeuge mehr als 7,5 Tonnen beträgt, steht in Tirol vor der Tür - und zwar am Donnerstag, den 3. Oktober, von Mitternacht bis 22 Uhr! Und zwar weil auch in Deutschland an diesem Tag ein Lkw-Fahrverbot erlassen wurde - es handelt sich um den Tag der Deutschen Einheit (Feiertag).