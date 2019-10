Zauberwald für Superhelden des Vereins „e.motion“

Einen Erlebnispfad für den e.motion-Lichtblickhof beim Otto-Wagner-Spital wünschten sich die Equotherapeutinnen des gemeinnützigen Vereines in Wien-Penzing. In diesem Zauberwald können sie nun gemeinsam mit den schwer kranken, traumatisierten Kindern und Jugendlichen auf den Therapiepferden vieles entdecken und erleben. „Die schwer kranken Kinder, die zu uns kommen, sind für uns wahre Superhelden. Wir vom Lichtblickhof wollen ihnen ein paar Sternenstunden in der Natur ermöglichen. Der Zauberwald wird ein magischer Bereich in unseren Therapiestunden für die Kinder sein“, so Geschäftsführerin Mag.a Roswitha Zink, die dankbar für die Unterstützung durch die Wien Holding ist.