„Kleines Lungenproblem“- Bullen zittern um Haaland

Obwohl es gegen die Austria auch ohne ihn klappte (4:1 am Samstag), ist das Erscheinen von Erling Haaland in Liverpool für Salzburg von enormer Bedeutung. Man denke nur an das Cupspiel gegen Rapid, wo die Salzburger Offensive ohne Haaland lang nicht mehr gesehene Schwächen offenbarte. Der Einsatz des Norwegers gegen die Champions-League-Sieger von Liverpool ist aber mehr als fraglich.