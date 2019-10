Der finale Akt im Wiener Justizpalast

Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand: Das Sprichwort kennt Heinz Schaden seit dem 28. Juli 2017, als Salzburgs langjähriger Stadtchef im „Swap-Prozess“ fest an einen Freispruch glaubend einen Schuldspruch bekam. Es war das Ende seiner Politik-Karriere. Muss er jetzt auch noch ins Gefängnis?