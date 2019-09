„Wonderboy“ ließ Routinier im Oktagon keine Chance

„Das war wirklich wichtig für mich und mein Team. Ich bin neu dabei, will beweisen, dass ich für alles und jeden bereit bin. Eines Tages will ich schließlich Champion werden!“ Aber auch Selbstkritik kam nicht zu kurz: „Ich wollte ihn ein paar Mal öfters zu Boden ringen, aber meine Ecke meinte, ich soll geduldig sein. Das hat mir geholfen.“ Der Weltergewichtler hält damit gesamt bei 19 Siegen und drei Niederlagen, beim MMA-Krösus UFC bei 2:1. Der Traum von der großen Karriere im Mixed Martial Arts lebt damit weiter. Ein Kampf steht Naurdiev gemäß seinem Rookie-Vertrag noch zu. Die Grundlage für erfolgreiche Verhandlungen über eine längeres Engagement hat sich bei der UFC-Premiere in Dänemark aber sicherlich verbessert.