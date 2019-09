Schrott-Laster am Prüfstand

Hinter ihm wuselten am Kontrollplatz Kuchl Beamten zwischen Lkw, Containern und Messanlagen herum. Ein Polizist strafte einen Lenker ab. „Sie dürfen heute nicht mehr weiterfahren.“ Der Österreicher hatte gerade in einen Alkomaten geblasen. Das Display zeigte 1,6 Promille an. Alko-Kontrollen gehörten routinemäßig dazu, obwohl sich die Polizei an diesem Donnerstag auf Schwerfahrzeuge mit Gefahrengut konzentrierte.