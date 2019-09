Unfall oder Erschöpfung? Prozess um Kutschen-Drama

Zwei weitere angeklagte Vorfälle

In das Urteil fließen zwei weitere angeklagte Vorfälle ein. Zum einen sagten Autoinsassen aus, dass der 66-Jährige seine Pferde in Birgitz massiv gepeitscht haben soll. Bei seiner Vorführung mit einem römischen Streitwagen am Achensee soll ein Pferd aus dem Maul geblutet haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.