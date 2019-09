Neue Bibliothek krönt Amtszeit der ersten Rektorin

Jeder, der Sie kennt, weiß, dass Sie wohl nicht wirklich leiser treten werden. Wie sind Ihre konkreten Pläne?

Ich bin Professorin für Neuropsychologie an der Universität und werde wieder an mein Institut zurückkehren. Besonders wichtig ist mir dabei die Forschung dazu, wie man Signale aus dem Gehirn nutzen kann, um zum Beispiel einen Roboter, eine Prothese oder einen Computer zu steuern. Damit kann man gelähmten Menschen Hilfe geben. In diesem Forschungsbereich ist Graz federführend und es ist ein Thema, das mich nicht mehr loslässt. Was mich besonders freut, ist, dass in den vergangenen Jahren auch die Sichtbarkeit der Forschung erhöht wurde.