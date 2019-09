Moderner Bahnhof, weniger Schranken

Himberg darf sich freuen: Wie berichtet, wird der in die Jahre gekommene Bahnhof der kleinen Gemeinde vor den Toren Wiens in den Jahren 2020/21 rundum erneuert. Dafür wird es im Ort dann aber voraussichtlich einen Bahnübergang für Autos und Lkw weniger geben - so wollen das nämlich die Bundesbahnen