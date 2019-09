Einbrecher stahlen Radlader

Und plötzlich ist die Baustelle leer: Als Arbeiter frühmorgens im Bezirk Bruck an der Leitha beginnen wollten, war an Dienstantritt nicht zu denken. Unbekannte hatten im Schutz der Dunkelheit einen 80.000 Euro teuren Radlader gestohlen. Es stellte sich heraus, dass die Täter still und leise auf das Gelände geschlichen waren. Vorerst fehlte von ihnen und dem schweren Gefährt jede Spur. Doch nach sorgfältigen Ermittlungen konnten jetzt vier Verdächtige ausgeforscht werden. Die Kriminaltouristen, sie stammen aus Bulgarien, müssen sich heute in Korneuburg vor Gericht verantworten.