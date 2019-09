Erster Speicher mit Salzwasser in Prutz

2015 kam das Obere Gericht im Bezirk Landeck in den Genuss eines Sonderförderprogrammes. 10 Millionen Euro in 10 Jahren sollen die regionale Wirtschaft stärken. Das Autohaus Heiss in Prutz zeigte sich besonders innovativ und realisierte die erste Photovoltaikanlage mit Salzwasser-Batteriespeicher im Oberland.