Wanderer konnte nur mehr tot geborgen werden

Eine zehnköpfige Gruppe aus Deutschland stieg am Montagnachmittag zur 1752 Meter hoch gelegenen Peter Wiechenthaler Hütte in Saalfelden auf. Während der Wanderung brach ein Mitglied der Gruppe, ein 52 jähriger Deutscher, plötzlich aufgrund eines Herzinfarkts zusammen. Seine Begleiter setzten sofort die Rettungskette in Gang, alarmierten über Notruf die Bergrettung und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen.