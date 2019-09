Ein Super-Bulle versucht sich als „Rap-Star“

Haaland: Von der Strafraumkobra zum Möchtegern-Rapper

So sehr sich Haaland in den gegnerischen Strafräumen als abgeklärt und eiskalt erweist, so anders kann er abseits des Platzes sein. Mit seinen Mitspielern macht er gerne Späße, lacht häufig und sorgt so für gute Laune. Ein „Youtube“-Video, das am 30. August 2016 hochgeladen wurde, zeigt nun eine weitere Seite des Blondschopfes.