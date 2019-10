So kommt Ihr Mini-Bad groß raus

Von Körperpflegeprodukten bis Handtücher: Im Badezimmer wollen so einige Utensilien untergebracht werden. Vor allem in kleinen Bädern muss man dabei geschickt vorgehen. Bringen Sie beispielsweise in vorhandenen Nischen Regalbretter an und verstauen Sie dort Handtücher. Über dem Waschbecken schummelt ein Spiegelschrank praktischen Stauraum, ohne den Raum zu beschweren. Und auch unter dem Waschbecken findet zumindest ein kleines Kästchen für Badeutensilien Platz. Raffinierte Eck- und Hängeregale zaubern weitere Möglichkeiten zur Unterbringung.