Die 6 besten Hacks für offenes Wohnen

Wo im Raum der Fokus liegen soll, hängt ganz von der Zimmergröße ab. Ist genügend Platz vorhanden, können Sie sowohl den Essplatz als auch den Sitzbereich zum Entspannen großzügig planen. Ist das nicht der Fall, müssen Sie Prioritäten setzen. Wer für mehr als vier Personen Platz am Esstisch schaffen muss, sollte sich auf diesen konzentrieren. Bei nur drei bis vier Personen können Sie getrost das Sofa ins Zentrum der Gestaltung stellen. In dem Fall weicht der Esstisch einer Seite an eine Wand aus und wird bei Besuch einfach in die Mitte geschoben und - bei entsprechender Funktion - ausgezogen. Tipp: Setzen Sie bei kleinen Räumen auf runde Esstische. So wird die ohnehin eingeschränkt wirkende Geometrie des Zimmers aufgebrochen und Sie vermeiden gefährliche Stoßkanten.