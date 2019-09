Die Öffis sind in Salzburg auf dem Öko-Kurs

Richard gibt zu: „In der Klimabilanz ist der Obus derzeit State of the Art. Derzeit.“ Geht es nach EU-Diktion, gilt der Albus-Fuhrpark als genauso „sauber“. Möglicherweise sogar als zukunftsträchtiger: „Von der Kapazität sind die Garnituren gleich den Obussen, aber günstiger und flexibler im täglichen Betrieb“, so Albus-Chef Hermann Häckl. Alle acht bis zehn Jahre werden die grün-weißen Linienbusse, die vor allem das nahe Salzburger Umland mit dem Stadtkern verbinden, ausgetauscht.